СНБО одобрил продление запрета российских сайтов и соцсетей в Украине

Ожидается утверждение решения указом президента.

Совет национальной безопасности и обороны Украины уже рассмотрел и одобрил вопрос о продлении запрета российских сайтов и соцсетей в Украине.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, после рассмотрения этого вопроса ожидается его утверждение указом президента.

Других деталей секретарь СНБО не предоставил.

Читайте такжеКомитет Рады рекомендует и в дальнейшем блокировать российские соцсети

Как сообщал УНИАН, 10 апреля председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в СНБО предложение о продлении еще на три года запрета на пользование российскими сетями.

Весной 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о блокировании в Украине доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсов Yandex, Mail.ru, а также о запрете использования бухгалтерского программного продукта «1С».

Позже соответствующие списки были расширены, а действие санкций продлено.

7 мая этого года Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять постановление о продлении блокирования российских социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники».