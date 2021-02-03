В ОП считают, что за каналами Медведчука стоит Россия.

Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов поддержал решение СНБО ввести санкции против соратника кума Путина Тараса Козака.

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Об этом он написал в Facebook.

"Закрыть телемусорки Медведчука - это действительно лучшее решение власти за последнее время, но увидим как оно будет воплощаться в жизнь. Хочется верить в победу над путинскими прихвостнями хоть здесь", – говорится в сообщении.

Санкции против каналов Медведчука

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

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Автор: УНИАН