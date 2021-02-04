Арсен Аваков сказал, что доказательств для закрытия каналов Медведчука было достаточно еще при президентстве Порошенко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что у бывшего президента Петра Порошенко не хватило политической воли, чтобы ввести санкции против телеканалов Виктора Медведчука.

Об этом он сказал в эфире шоу "Право на владу".

"У меня была очень последовательная позиция все эти годы и у многих моих друзей так же. Но в какой-то момент времени у ряда членов СНБО и у президента Петра Алексеевича, который много сделал для страны, но в этом вопросе не принял такого решения, не хватило политической воли, а у Зеленского хватило", - отметил Аваков.

Он отметил, что таким образом Украина защищается от информационного яда.

Также Арсен Аваков сказал, что доказательств для закрытия каналов Медведчука было достаточно еще при президентстве Порошенко.

"Что касается материалов, которые лежат в основе такого решения: такие материалы есть. С моей точки зрения, они более чем обоснованы. И они опираются на два периода: один период касается деятельности с 2018 года, и тогдашних фактов когда фракция "Народный фронт" инициировала это впервые, и фактов, которые были сейчас предъявлены Службе безопасности", - пояснил сказал Аваков.

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Запрет каналов Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

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Автор: УНИАН