Ранее российская пропаганда распространяла слухи о якобы мобилизации срочников.

Несмотря на объявление об отводе войск от украинских границ, Москва продолжает кампанию по дезинформации. МИД РФ в очередной раз обвинил Украину в "создании врага в образе России".

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на брифинге 22 апреля заявила, что президент Владимир Зеленский якобы объявил всеобщую мобилизацию.

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"И одним из примеров этой кампании стали заявления ряда депутатов Рады от "Слуги народа" с призывом разорвать дипломатические отношения с нашей страной, провести призыв резервистов и разместить в Украине войска стран НАТО. На это немедленно откликнулся Зеленский. Он объявил всеобщую мобилизацию", – сказала Захарова.

Ранее российская пропаганда распространяла слухи о якобы мобилизации срочников. Генштаб ВСУ информацию опроверг.

Напомним, как сегодня заявил министр обороны России Сергей Шойгу, Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и у границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

Напомним, как сегодня заявил министр обороны России Сергей Шойгу, Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и у границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений через стягивание своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Яна Ставская