В разгар пленарного дня депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Загородный решил немного отдохнуть и отвлечься на спорт.
Читайте такжеСБУ сообщила о подозрении "политтехнологу" пророссийских СМИ (фото, видео)
Парламентарий попал в объектив журналистов издания Апостроф.
Загородный смотрел хоккей на телефоне. Парламентарий пытался незаметно разместить устройство посреди бумаг, но тщетно – внимание фотографов он все же привлек.
Вас также могут заинтересовать новости
- Степанова в Раде спросили о куртке за 0,6 миллиона гривень: произошла перепалка (видео)
- Апелляционный суд снял запрет на продажу книги Кипиани о Василии Стусе
- У родственников Медведчука и Козака проходят обыски - СМИ
- В Верховном суде отклонили еще один иск об отмене санкций против каналов Медведчука
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram