Парламентарий пытался незаметно разместить устройство посреди бумаг, но тщетно.

В разгар пленарного дня депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Загородный решил немного отдохнуть и отвлечься на спорт.

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Парламентарий попал в объектив журналистов издания Апостроф.

Загородный смотрел хоккей на телефоне. Парламентарий пытался незаметно разместить устройство посреди бумаг, но тщетно – внимание фотографов он все же привлек.

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Автор: Яна Ставская