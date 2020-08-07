В России начали проверку из-за задержания боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси

29 июня в Беларуси задержали российских боевиков с ЧВК «Вагнера», 32 - под Минском и еще одного - на юге страны.

В России начали проводить «проверку» в связи с задержанием боевиков частной военной компании «Вагнера» в Беларуси.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете РФ.

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«В Главном следственном управлении Следственного комитета России проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», - говорится в сообщении.

После сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений Следственным комитетом Российской Федерации им будет дана соответствующая правовая оценка.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК «Вагнера», 32 - под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

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