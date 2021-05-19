Также на конференции образовали политический совет.

Киевскую городскую организацию партии "Слуга народа" возглавила нардеп, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуги народа".

Читайте такжеНа рассмотрение Рады снова вынесут постановление по урегулированию тарифов на электроэнергию - нардеп ЗабураннаяСоответствующее решение приняли на собрании (конференции) городской партийной ячейки. До этого Забуранная временно исполняла обязанности главы Киевской городской организации "Слуги народа".

"Одной из основных задач Киевской городской организации партии "Слуга народа" является усиление политического контроля за деятельностью городского головы Киева и Киевсовета через депутатов, которые являются членами политсовета. В Киеве должны наконец начать заниматься развитием города и хозяйственной деятельностью, а не коррупцией", – подчеркнул глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко.

Также на конференции образовали политический совет. В его состав вошли народные депутаты-мажоритарщики от "Слуги народа", депутаты Киевской городской рады от "Слуги народа", а также представители секретариата фракции партии – всего 31 человек.

Список членов политсовета

В течение семи дней члены политсовета должны проверить, соответствует ли их включение в руководящий орган партии требованиям совместительства занимаемой должности. Напомним, что не могут быть избранными членами политического совета партии руководители ее областных организаций.

Конференция городской партийной ячейки приняла решение провести выборы председателя политического совета партии после окончательного утверждения ее состава.

Ранее депутат от "Слуги Народа" Леся Забуранная была назначена временной руководительницей Киевской городской организации "Слуги народа".

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Автор: Григорий Бондарь