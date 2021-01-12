Политсила требует установить экономически обоснованные тарифы на газ, электроэнергию и водоснабжение с учетом убытков от локдаунов и других карантинов.

Партия "За майбутнє" требует от правительства установить экономически обоснованные тарифы на газ, электроэнергию и водоснабжение, а также ввести мораторий на повышение цен на коммунальные услуги минимум на 1 год.

Соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады уже в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте.Читайте такжеВ Минэнерго пугают дальнейшим ростом цен на газ

«Украинцы выходят на митинги против повышения тарифов на коммунальные услуги. В Херсоне, Николаеве, Полтаве, Харькове, Кривом Роге... И это — только начало. Люди перекрывают дороги и мосты, потому что они доведены до отчаяния. Миллионы потеряли работу и бизнес из-за регулярных карантинов. Вместо того, чтобы поддержать людей, правительство наоборот «закручивает гайки». Растут коммунальные тарифы, увеличивается налоговая нагрузка на предпринимателей, вводятся новые ограничения и локдауны. Власть сама выводит людей на улицы, провоцирует массовые протесты по всей стране. Такие нелепые решения, как рекордное повышение коммунальных тарифов во время пандемии и очередного локдауна, только дестабилизируют социально-экономическую ситуацию. Попытки закрыть дыры в бюджете за счет украинцев приведут к тому, что многие люди просто не смогут платить за коммуналку, образуются огромные долги. Поэтому партия "За майбутнє" требует ввести мораторий на повышение цен на коммунальные услуги минимум на 1 год, а также установить экономически обоснованные тарифы на газ, электроэнергию и водоснабжение с учетом убытков от локдаунов и других карантинов. Соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады уже в ближайшее время», - сказано в заявлении партии.

Также партия "За майбутнє" требует отчета от председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка в парламенте.

"Кроме того, мы требуем от председателя НКРЭКУ, установившего рекордные тарифы, отчета в Верховной Раде. Пусть объяснит народным депутатам и всей стране, в чьих интересах он это сделал», - говорится в заявлении партии.

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Автор: УНИАН