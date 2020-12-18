В своих выводах он сослался на "ведические науки".

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, который недавно оскандалился словами о коронавирусе, отметился еще одним заявлением.

В своем вчерашнем интервью "Громадському" он поделился мыслями относительно проституции.

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"Проституция - она забирает энергию у женщины, которая занимается этим. И она не добавляет точно энергии мужчине, который идет к подобной женщине", - заявил он.

На уточняющий вопрос журналиста, является ли это медицинским исследованием, нардеп сказал: "В том числе. Если вы не знаете, при случае могу привести примеры, вам многие психологи об этом расскажут, это в ведических науках об этом расписано... Там есть медицинские трактаты, военные трактаты, которые расписаны давно".

"Раздача своей энергии, особенно иностранцам, я с этой точки зрения скажу, приводит к уменьшению количества энергии в данной стране, в частности в Украине", - заявил депутат.

Камельчук также выразил свое негативное отношение к абортам, назвав их "смертью внутри себя".

Чем известен нардеп Камельчук

"Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире украинского телеканала заявил, что коронавирус – это "вымышленная болезнь", а вакцинация может быть опасной. "Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире. Особенно от вымышленной болезни COVID-19", - сказал нардеп.

Не все коллеги по фракции поддержали Камельчука. Впоследствии ему пришлось объяснять собственные слова о коронавирусе.

Примечательно, что еще осенью Камельчук озвучивал в эфире одного из телеканалов конспирологические теории о коронавирусе и тестировании, но тогда они обошли внимание СМИ.

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Автор: УНИАН