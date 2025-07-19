Владимир Зеленский демонстрирует твердое намерение сохранить союзнические отношения Украины с США, несмотря на смену власти в Америке.

Одной из основных целей смены правительства Украины на этой неделе является стремление президента Зеленского вывести на руководящие должности тех людей, которые могут успешно взаимодействовать с новой президентской администрацией в США. Об этом пишет Bloomberg.

Авторы публикации напоминают, что именно Юлия Свириденко, которая теперь занимает должность премьер-министра, весной смогла заключить с США более-менее приемлемое соглашение по украинским природным ресурсам. После недель изнурительных переговоров обе стороны могли выйти к публике с документом, который выглядит дипломатическим успехом.

По словам информированных собеседников Bloomberg, Зеленский якобы еще в прошлом году начал обдумывать возможность замены премьера Дениса Шмыгаля на его подчиненную, которая руководила Министерством экономики. И именно ее успех в сложных переговорах с американцами, говорят источники, окончательно склонил президента к решению, воплощенному на этой неделе.

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Авторы публикации также обратили внимания, что масштабные перестановки в украинском правительстве произошли на фоне заметного потепления в отношениях Белого дома с Офисом президента Украины.

"Из-за неопределенности относительно того, как долго может длиться поворотный момент Трампа, украинское правительство быстро приняло меры, чтобы приспособиться к более благоприятным обстоятельствам", - говорится в публикации.

По словам источников, Свириденко была единственной кандидатурой, которую Зеленский рассматривал на должность нового премьер-министра, поскольку был доволен не только ее дипломатическими успехами с американцами, но и в целом ее работой в Министерстве экономики. Во главе этого министерства она доказала свою способность привлекать иностранное финансирование и стимулировать экономический рост Украины, сообщил источник.

Как пишет Bloomberg, кроме самой Свириденко за успех в переговорах с США были повышены и некоторые другие представители переговорной команды. В частности Тарас Качка сменил кресло заместителя министра экономики на должность вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции.

Министр юстиции Ольга Стефанишина получила должность посла в США тоже благодаря своей роли в заключении все того же ресурсного соглашения с американцами, говорится в публикации.

"Американское направление очень важно, и у нас есть по меньшей мере три направления сотрудничества - фонд ресурсов, торговое соглашение и соглашение о вооружении", - сказала Свириденко журналистам в пятницу, что Bloomberg приводит как цитату в подтверждение описанных причин смены правительства Украины.

Новое правительство Украины: последние новости

Как писал УНИАН, в четверг, 17 июля, Верховная Рада с подачи президента сменила премьер-министра. На повышение пошла министр экономики Юлия Свириденко. В тот же день уже по ее представлению Рада назначила новый состав правительства.

Сам Денис Шмыгаль, возглавлявший Кабмин рекордные для Украины 5 с лишним лет, перешел на должность министра обороны - тоже одну из важнейших в условиях полномасштабной войны.

Зато Рустем Умеров, возглавлявший Минобороны почти два года, перешел на работу в Совет нацбезопасности и обороны.

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