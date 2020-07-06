Суд начал рассмотрение апелляции на арест Януковича по делу о массовых убийствах "майдановцев"

12 мая суд избрал экс-президенту Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в качестве подозреваемого в деле об организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

Киевский апелляционный суд на 14 июля отложил рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда об аресте экс-президента Виктора Януковича в деле по организации массовых убийств "майдановцев" 18-20 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, прокурор ходатайствовал о приобщении к материалам апелляционного производства письменных возражений на апелляционную жалобу адвоката и приложений к возражениям на 108 листах, которые обосновывают мнение государственного обвинителя об опровержении апелляции.

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В связи с тем, что коллегия суда должна ознакомиться с соответствующими документами и определить, подлежат ли они приобщению к материалам дела, заседание отложили на 16.00 14 июля.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

4 мая 2020 года Печерский райсуд Киева избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей как подозреваемому в уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

В указанном уголовном производстве расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины. Тогда Конституционный суд возобновил действие Основного Закона в редакции 1996 года, признав нарушение процедуры при внесении парламентом изменений в Конституцию 8 декабря 2004 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада своим постановлением возобновила действие Конституции 2004 года.

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