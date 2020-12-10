Адвокат, назначенный Центром бесплатной вторичной правовой помощи, до 16:00 знакомится с материалами ходатайства прокурора об аресте экс-президента.

Меру пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о массовых убийствах «майдановцев» будут избирать с участием адвоката, назначенного Центром бесплатной вторичной правовой помощи.

Об этом сообщила адвокат потерпевших по делу массового убийства людей в ходе акций протеста 18-20 февраля 2014 года Евгения Закревская.

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Она напомнила, что адвокаты Януковича по договору, которые не пришли после перерыва на предварительное судебное заседание, так и не появились в суде. В то же время в суд пришел адвокат, назначенный Януковичу за государственный счет.

По словам Закревской, суд предоставил ему время до 16:00 для ознакомления с материалами ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу.

Ожидается, что в 16:00 Печерский райсуд Киева суд продолжит рассматривать это ходатайство.

Суд над Януковичем

9 декабря Печерский суд начал рассмотрение ходатайства прокуроров об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако так и не смог этого сделать, поскольку его адвокаты не явились на заседание после очередного перерыва, на котором сами же и настаивали.

После этого судья Вячеслав Пидпалый решил назначить для Януковича адвоката из Центра бесплатной правовой помощи, который должен явиться на судебное заседание 10 декабря.

Дело Януковича: что известно

Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича в рамках расследования дела о массовых убийствах 18-20 февраля 2014 года. Отменяя постановление судьи Печерского райсуда Киева, апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления Януковича в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины».

Также суд назначил рассмотрение в суде первой инстанции ходатайства следователя об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем, суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

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Автор: Дмитрий Хилюк