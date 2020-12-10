Судья констатировал, что защитники Януковича фактически самоустранились от своих обязанностей.

Во время рассмотрения ходатайства об аресте бывшего президента-беглеца Виктора Януковича обвиняемому назначили государственного адвоката.

Это произошло из-за того, что защитники не явились на заседание после перерыва, о котором же сами и попросили, сообщает УП.

Во время судебного заседания адвокаты попросили время для ознакомления с материалами дела. Прокуроры обратили внимание на ненадлежащее поведение защиты обвиняемого, и суд поднял вопрос назначения ему государственного адвоката.

Судья констатировал, что защитники Януковича фактически самоустранились от своих обязанностей. В то же время, если они явятся на заседание, то смогут принимать в нем участие.

В целом, на суде по госизмене Януковича его адвокаты неоднократно игнорировали или оставляли судебные заседания, из-за чего экс-президенту несколько раз назначали бесплатного адвоката. Это вызывало возмущение защитников бывшего президента. Он сам даже подавал в суд за такие решения.

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Рассмотрение ходатайства об аресте будет продолжено.

Суд над Януковичем

12 мая Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года у Киеве и других городах Украины.

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича в рамках расследования дела о массовых убийствах 18-20 февраля 2014 года. Отменяя постановление судьи Печерского райсуда Киева, апелляционный суд исходил из того, что "прокурором не доказан факт объявления Януковича в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины".

Также суд назначил рассмотрение в суде первой инстанции ходатайства следователя об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

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Автор: УНИАН