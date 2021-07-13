Денис Монастырский отказался комментировать деятельность Авакова и отвечать на вопрос, оставит ли он в случае назначения министром нынешних заместителей Авакова.

Денис Монастырский прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить его на должность министра внутренних дел вместо Арсена Авакова.

Говоря о своем решении согласиться возглавить МВД, Монастырский отметил, что это было "самое сложное решение" в его жизни.

"Я понимаю, на какую жертву иду. Как человек, как личность, как политик, но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность", - подчеркнул Монастырский.

Он добавил, что однопартийцы одобрили соответствующее предложение президента. Монастырский отметил, что сегодня утром разговаривал с Владимиром Зеленским на тему возглавления МВД.

В то же время он отказался комментировать деятельность Авакова и отвечать на вопрос, оставит в случае назначения министром нынешних заместителей Авакова.

Читайте такжеАрахамия говорит, что это он предложил Монастырского вместо Авакова: часто ходит в ОП

При этом Монастырский отметил, что будет отвечать на эти вопросы после принятия парламентом решения об увольнении Авакова и о его назначении министром.

Монастырский отметил, что Зеленский предложил его кандидатуру "как человека, с которым он шел в команде в числе первых лиц, которые были заявлены как команда президента, руководителя профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности, как человека, который, по мнению президента, может возглавить этот направление".

Отставка Авакова: что нужно знать

Сегодня, 13 июля, Аваков заявил, что подал заявление об отставке с должности главы МВД.

"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!"- прокомментировал он.

Голосование за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел планируется в четверг, 15 июля, а в пятницу, 16 июля, парламент может назначить на эту должность депутата от "Слуги народа", председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Монастырский родился 12 июня 1980 года. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Кандидат юридических наук.

В 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга народа" под номером 19 в списке как беспартийный. Председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк