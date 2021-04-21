В понедельник МИД Украины направил ноту об объявлении одного из советников посольства РФ в Киеве нежелательным лицом.

Старший дипломат посольства РФ в Киеве Евгений Черников, которого объявили в Украине нежелательным лицом, покинул территорию страны.

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Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает "РБК".

«Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны», - заявили в российском посольстве.

19 апреля МИД Украины направил ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве нежелательным лицом в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть территорию Украины.

Это стало ответом украинской стороны на провокцию, которую российская ФСБ организовала в отношении украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

Задержание консула Украины в Санкт-Петербурге: главное

16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

В спецслужбе утверждали, что Сосонюк якобы пытался получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных российских правоохранительных органов.

В ведомстве подчеркнули, что такая деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и носит «явно враждебный характер в отношении Российской Федерации».

В украинском МИД выразили возмущение инцидентом.

Впоследствии стало известно, что Россия высылает украинского консула, задержанного в Петербурге.

В то же время Украина решила зеркально выслать российского дипломата из Киева в ответ на провокацию в Санкт-Петербурге.

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Автор: Дмитрий Захаров