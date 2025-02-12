Выборы во время войны: при каких условиях невозможное - возможно

Смена американской администрации добавила энергии разговорам о выборах в Украине. УНИАН разбирался, действительно ли для праздника народного волеизъявления, к которому уже готовится украинский политический истеблишмент, достаточно просто "перестать стрелять".

Кроме разговоров об остановке российско-украинской войны, новая администрация Белого дома намекает, что ракеты и дроны, которые регулярно летают над головами украинцев - не помеха для проведения выборов.

"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это важно. Я считаю, что это хорошо для демократии", - отметил недавно специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг.

С одной стороны, он прав. Во время Второй мировой в 1944-м американцы вполне могли голосовать. А в 1864 году вообще избрали президентом США Авраама Линкольна в разгар гражданской войны. Однако стоит помнить, что в первом случае активных боевых действий непосредственно в США не было, а во втором - Южные штаты не голосовали.

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С другой стороны, проведение выборов в Украине прямо сейчас, в большой степени, выглядит как навязанная история. Причем, не в интересах Украины.

Чужие прихоти

Как отмечает политический аналитик Владимир Горбач, смена власти в Украине через выборы может быть прихотью российского диктатора Владимира Путина, а для Трампа - возможностью выполнить свои предвыборные обещания остановить войну.

"Похоже на то, что таким образом администрация Трампа хотела бы достичь смены власти в Украине, чтобы Трампу было легче заключить какую-то сделку (deal) с Путиным (речь идет не о deal (соглашение) Зеленского с Путиным при посредничестве Трампа, а именно о deal (соглашение) Трампа с Путиным при отсутствии Зеленского). В то же время Путину в Украине нужен кто-то, кто согласится на его условия и подпишет капитуляцию. Ради этого он даже может пойти на временное перемирие для отмены режима военного положения и проведения выборов в Украине... Но я бы не преувеличивал реалистичность осуществления такого плана. Трамп генерирует постоянный поток безумных идей и предложений, чтобы удерживать наше внимание на его персоне. Deal об Украине - одна из таких долгоиграющих тем", - рассказывает эксперт.

Действительно, в Кремле в очередной раз достали из рукава старую тему "нелегитимности" украинской власти почти сразу, как в США на президентских выборах победил Трамп. Однако, по словам председателя правления общественной сети "Опора" Ольги Айвазовской, не переизбрание украинского парламента или президента не имеет никакого значения для "признания легитимности" со стороны России. Ведь все такие заявления являются лишь средством давления, причем эти рычаги испытаны еще с 2014 года.

"Россия цинично заявляет о необходимости выборов в Украине. Но именно Россия - государство, которое не имело честных и свободных выборов, оппозиции, свободы слова, пестрого и свободного неправительственного сектора, как минимум, уже лет пятнадцать. И именно из-за действий России у нас не происходит избирательный процесс с 2022 года", - напоминает Айвазовская.

Чего на самом деле хотят достичь в РФ? Остановить нынешнюю активность Сил обороны Украины и, в идеале, получить в украинской власти своих людей. А если не получится - продолжать качать тему "нелегитимности".

"Россия ждет, когда в Украине начнется избирательный процесс, чтобы максимально вмешаться и использовать его в свою пользу, с целью доведения нас до грузинского сценария, или срыва легитимности результатов. Ведь если выборы будут начаты без гарантий завершения и прозрачной системы установления результатов, или с максимально низкой явкой из-за терактов, или обстрелов на участках (можно не использовать баллистику, а сделать то, что они делают сейчас с ТЦК), то в Украине будет слабо легитимная власть", - отмечает эксперт.

Базовое условие - безопасность

На самом деле нельзя сказать, что Украине выборы не нужны и их не хочет никто. Время от времени в информационном пространстве появляются опросы общественного мнения и относительно вероятных кандидатур на пост президента, и относительно рейтингов основных политических сил в случае проведения парламентской избирательной кампании. В регионах уже ожили некоторые партийные штабы. Идет "прощупывание" электорального поля... Но самое главное от Украины как раз мало зависит: обеспечит ли РФ режим прекращения огня? Даже если представить, что Россия согласилась прекратить огонь на время гипотетической президентской и парламентской избирательных кампаний в Украине, стоит ли напоминать, что главной целью Москвы была заявлена "вся Украина"?

То есть, критически необходимым пунктом для проведения любой избирательной кампании остаются гарантии безопасности. И это должны быть действенные гарантии, а не очередной "меморандум" только на бумаге. Ведь договоренности в Будапеште и добровольный отказ Украины от ядерного оружия не стали гарантией ненападения со стороны ядерной державы. А "соглашения", подписанные в свое время в Минске, не защитили украинских воинов от российского коварства в Иловайске и Дебальцево. Наконец, они лишь стали прелюдией для полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022-м.

По мнению руководителя Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, одним из элементов гарантий безопасности для Украины (для проведения выборов) может быть наличие длительной стабилизационной миссии с участием стран-партнеров. При этом должна продолжаться и военная помощь: "Нужно не сворачивание армии, не уменьшение интенсивности боевых действий, а, наоборот, предоставление необходимого объема военной помощи, чтобы иметь гарантированный пакет для отражения агрессии, если вдруг таковая возобновится".

Выборы переходного времени

К сожалению, даже с лучшими гарантиями безопасности, наломать дров на выборах можно и через законодательные "мины". Бывший замглавы Центризбиркома Андрей Магера считает, что самого прекращения огня не достаточно для проведения по-настоящему свободного голосования.

"Принцип всеобщих выборов предусматривает возможность для всех избирателей обеспечить право голоса, в том числе для переселенцев и беженцев. Принцип свободных выборов предполагает два важных элемента: возможность для избирателя свободно сформировать свою политическую волю; возможность для избирателя свободно реализовать свою политическую волю. Без принуждения, обмана, подкупа и так далее", - пояснил эксперт.

Украинское избирательное законодательство писалось под реалии мирного времени и, если оставлять все, как есть, то миллионы украинцев не будут иметь возможности проголосовать. И дело не только в том, что дипломатические учреждения Украины за рубежом, вероятно, будут перегружены. И не только в том, что многие избирательные участки во время вторжения россиян были уничтожены.

"День голосования и подсчета голосов в соответствии с законом должен быть непрерывным процессом. А если что-то происходит в помещении для голосования, то что тогда будет с членами комиссий и бюллетенями? Кто и куда должен идти? Кто и что должен делать с избирательной документацией? Это все должно быть частью закона о переходных первых послевоенных выборах", - считает Ольга Айвазовская.

Рабочая группа в парламенте уже работает над новыми правилами игры для послевоенных выборов. В частности, решать проблему предлагается путем открытия дополнительных избирательных участков, голосования по почте, или же банальным увеличением количества дней для волеизъявления.

А вот тема онлайн-голосования может не найти поддержки в Верховной Раде, ведь даже определение победителя нацотбора на песенный конкурс "Евровидение" в приложении "Дія" уже продемонстрировало, что серверы не выдерживают количество запросов (а их значительно меньше, чем в случае проведения президентских или парламентских выборов).

В любом случае, когда соответствующий проект закона будет обнародован, стоит ждать горячих дискуссий почти по каждой его норме - ведь далеко не каждый гражданин сможет баллотироваться или проголосовать. А это уже - дискриминация...

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По состоянию на сейчас некоторые мечтатели считают, что потенциальные выборы (одновременно парламентские и президентские) в Украине возможны едва ли не осенью 2025 года. Но даже Кит Келлогг уже сменил радикальную риторику на более мягкую: "Украина не может проводить выборы до завершения боевых действий". А это в значительной степени будет зависеть от окончательного формата мирного плана Трампа и способности воплотить его в жизнь.

Ярослав Конощук