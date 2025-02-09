Пока не будут устранены угрозы безопасности наших граждан, территориальной целостности и государственному суверенитету, отмена правового режима военного положения очень маловероятна.

Проведение выборов в Украине возможно только после завершения военного положения, и для этого также существуют определенные условия. Об этом в эфире Radio NV сказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Отвечая на вопрос о проведении выборов после завершения военного положения, и при каких обстоятельствах оно может завершиться, Вениславский напомнил, что правовой режим военного положения вводится не только тогда, когда идут активные боевые действия, но и когда есть угроза.

"Поэтому пока не будут устранены сами угрозы, которые будут угрожать нашей безопасности, безопасности наших граждан, территориальной целостности, государственному суверенитету, отмена правового режима военного положения очень маловероятна", - сказал парламентарий.

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Вениславский добавил, что сейчас об этом говорить очень сложно, потому что все зависит от очень многих факторов. Он отметил, что Россия пытается давить на всех направлениях, по всем линиям фронта: и на южном, и на восточном, и на Донбассе.

"Поэтому для того, чтобы понимать, когда будет завершен правовой режим военного положения, я бы рекомендовал дождаться где-то хотя бы конца февраля, когда мы получим не только какие-то политические заявления президента Трампа и его высшего, скажем так, политического руководства, но и конкретные действия. Потому что будет многое зависеть от конкретных мер, которые будет принимать администрация Соединенных Штатов Америки по отношению к России, какие будут сигналы посылать, что они должны делать, что не должны", - отметил депутат.

Так, по его словам, пока есть много неизвестных, которые сейчас не позволяют нам даже представить, каким может быть формат, какие будут основания для прекращения правового режима военного положения.

На вопрос, могут ли США настаивать на остановке "горячей" фазы войны, "заморозке" фронта и проведении выборов в это время, и допускает ли он отмену действия военного положения в случае просто "заморозки" фронта, Вениславский заметил, что на сегодня "сомнений в легитимности ни президента, ни парламента нет".

"Если мы проведем выборы в условиях, когда значительно большие части территории Украины являются оккупированными, когда у нас миллионы граждан Украины находятся за рубежом, и обеспечить им возможность участия в выборах - даже при всем желании - это физически невозможно", - сказал он.

Парламентарий добавил, что украинские дипломаты, которые обеспечивали организацию избирательного процесса, рассказали, что когда несколько тысяч граждан Украины пришли проголосовать в одной из стран, то "это был хаос" и там "создавали почти палаточные городки для того, чтобы и воду, и еду, и так далее". "Нельзя было физически проголосовали", - отметил Вениславский.

Он отметил, что с точки зрения международного права провести выборы, кроме как на территории дипломатических представительств и консульских учреждений, практически невозможно. "Потому что только это является суверенной территорией Украины, где мы можем проводить выборы", - сказал депутат.

Так, подытожил он, все эти факторы - оккупация территорий, пребывание граждан Украины за рубежом, отсутствие гарантий безопасности и равных возможностей участия в агитации - наоборот, в результате "приведут к основаниям сомневаться в легитимности нашей власти".

Выборы в Украине - новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине состоятся уже после завершения "горячей" фазы войны и отмены действия военного положения.

Говоря о своей легитимности, он напомнил, что в 2019 году за него проголосовали 73% избирателей, и заверил, что всегда открыт к проведению выборов.

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