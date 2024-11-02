По словам главы польского правительства, Европа наконец должна повзрослеть и поверить в собственные силы.

Европа не должна беспокоиться о результатах предстоящих выборов президента Соединенных Штатов Америки, а сосредоточиться на собственной обороноспособности. Такое мнение в соцсети Х высказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он в частности, отметил, что независимо от результата гонки в США, "эра геополитического аутсорсинга закончилась".

"Харрис или Трамп? Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от американских выборов, в то время как оно зависит в первую очередь и прежде всего от нас. При условии, что Европа наконец повзрослеет и поверит в собственные силы", - написал глава польского правительства.

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Последние заявления Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о начале строительства системы укреплений "Восточный щит" на границе с Россией и Беларусью. Он добавил к сообщению фото техники, которая роет траншеи.

Этот проект презентовали еще в мае. Первые испытания элементов "Щита" состоялись в октябре на полигоне в Оржише (Варминско-Мазурское воеводство).

Также УНИАН сообщал, что Туск объяснил реакцию союзников на "план победы" президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, среди союзников нет полного согласия относительно "плана победы" Владимира Зеленского, но "другого никто и не ожидал".

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