Он показал фото техники, которая роет траншеи.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о начале строительства системы укреплений "Восточный щит" на границах с Россией и Беларусью.

"Начато строительство "Восточного щита"! Первые работы на границе с Россией", - написал польский премьер в X.

Кроме того, он добавил к сообщению фото техники, которая роет траншеи.

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Как пишет "Европейская правда" этот проект презентовали еще в мае. Первые испытания элементов "Щита" состоялись в октябре на полигоне в Оржише (Варминско-Мазурское воеводство).

"Восточный щит" будет состоять из укреплений, фортификационных сооружений и естественных препятствий различных типов. Кроме того, появятся системы разведки и обнаружения угроз. Предусматриваются также передовые базы, логистические узлы, склады и развертывание систем противодействия беспилотникам. На реализацию программы на ближайшие четыре года выделили 10 миллиардов злотых.

Угроза со стороны РФ

В начале года УНИАН писал, что Эстония, Латвия и Литва решили построить противомобильные оборонительные сооружения на границах с Россией и Беларусью.

Минобороны Польши ранее сообщало, что в рамках программы "Восточный щит" будут построены укрепления, узлы и телекоммуникационные системы в координации с другими восточными союзниками по НАТО - Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой.

Летом Bloomberg писал, что гибридная война России открывает второй фронт на восточной границе НАТО. Дестабилизирующие операции усилились в регионе Балтийского моря.

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