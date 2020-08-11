В Раде зарегистрировано постановление о непризнании выборов президента Беларуси
14:01, 11 августа 2020Политика
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Также в проекте постановления отмечается недопустимость насилия против мирных протестующих.
Протесты в Беларуси продолжаются уже несколько дней / REUTERS
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Документом предлагается принять заявление Верховной Рады о непризнании легитимности выборов президента Беларуси и недопустимости насилия против мирных протестующих.
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Выборы в Беларуси: справка
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- Вечером 10 августа массовые протесты в Беларуси продолжились.
- Утром 11 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве.
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