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В Раде зарегистрировано постановление о непризнании выборов президента Беларуси

14:01, 11 августа 2020
Политика
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Протесты в Беларуси продолжаются уже несколько дней / REUTERS

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Документом предлагается принять заявление Верховной Рады о непризнании легитимности выборов президента Беларуси и недопустимости насилия против мирных протестующих.

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