"Результаты не вызывают доверия": МИД Украины выступил с заявлением по выборам в Беларуси

В МИД отметили, что Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти сложный этап истории.

Министерство иностранных дел Украины разделяет позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси.

Как отмечается в заявлении МИД по президентским выборам в Беларуси, украинское внешнеполитическое ведомство констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе.

«Мы вообще разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси», - сказано в документе.

Также отмечается, что Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев.

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В МИД рассчитывают, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов.

Украинское внешнеполитическое ведомство призывает руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих.

«Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан», - подчеркнули в МИД.

События в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По окончательным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Тысячи жителей Беларуси, недовольные подсчетами после голосования, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

13 августа вечером часть задержанных начали выпускать на свободу.

14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2000 задержанных.

14 августа президент Еврокомиссии Урсула фон драл Ляйен заявила о поддержке введения санкций за нарушение демократических ценностей и прав человека в Беларуси.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель заявил, что Европейский Союз не признает результаты выборов президента Беларуси и начинает работу над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

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Автор: Виктория Токарева