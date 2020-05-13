Разумков подчеркнул, что в ближайшее время менять место работы не собирается.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что не собирается баллотироваться на должность мэра Киева.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге журналистам, комментируя информацию о том, что якобы он будет баллотироваться на пост мэра Киева.

«Спасибо, не собираюсь, лучше буду заниматься тем, чем я занимаюсь. Я надеюсь, что я соответствую тем критериям, которые должны быть у председателя ВР, и я надеюсь, что я достаточно эффективно буду выполнять свою работу», - отметил Разумков.

При этом он подчеркнул, что в ближайшее время менять место работы не собирается.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о городе Киеве - столице Украины (№2143-3).

Законопроектом определяются полномочия Киевского городского головы и председателя КГГА, сокращается количество депутатов Киевсовета и устанавливается, что до системы местного самоуправления в Киеве входят, в частности, Киевский магистрат и райсовет.