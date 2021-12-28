Акцент делают на дипломатическом сдерживании российской агрессии.

Украина и США работают над "планом Б" для сдерживания России на случай, если дипломатический путь не сработает.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в интервью изданию LB.ua.

Читайте такжеБайден анонсировал "комплексные инициативы" по защите Украины от РоссииОтвечая на вопрос о том, действительно ли американская администрация ожидает начала полномасштабной войны, Маркарова отметила:

"Никто на самом деле не знает, чего точно ожидать от агрессора, потому что на этот вопрос знает ответ лишь один человек – Владимир Путин".

Посол утверждает, что Украина и США "точно знают", что нужно для демотивации и сдерживания России.

В первую очередь речь идет о политических сигналах РФ, во вторую - о мерах экономического характера, о которых президента США Джо Байден ранее предупредил Россию.

"Третий важный элемент – развитие оборонных и экономических возможностей Украины, предоставление ей действенной помощи, летального оружия – чтобы мы могли себя защитить", - подчеркнула посол.

Маркарова заверила, что план действий на случай, если дипломатическим путем сдержать российскую агрессию не получится, также активно разрабатывается.

"Сейчас мы все: Украина, США, Запад – работаем над вариантом "А", дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту "Б", к которому все активно готовятся", - сказала она.

Напомним, очередные переговоры между США и Россией должны состояться 10 января. В частности они будут посвящены вопросу о ситуации вокруг Украины и контроле над вооружениями.

Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия столкнется с огромными последствиями если решит проявить новую агрессию против Украины. Отвечая на вопрос о требованиях России по безопасности в Европе, Энтони Блинкен заявил, что у США и Европы также есть свои принципы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и Россия готовы к диалогу через различные каналы. При этом добавив, что пока не планируется новой личной встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

17 декабря МИД России опубликовал "проект соглашений" с НАТО и США о взаимных "гарантиях безопасности". От альянса требуют гарантий дальнейшего нерасширения на восток и неприятия в члены Украины и Грузии.

26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности ответ Москвы может быть "самым разнообразным".

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