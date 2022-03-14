Украина заплатила слишком большую цену за свое европейское будущее, уверена глава правительства Литвы.

Украина своей борьбой в войне против РФ заслужила членство в Европейском союзе. Брюссель с моральной точки зрения должен предоставить ей статус страны-кандидата.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Ни одна страна не заплатила такую большую цену за свое желание быть частью европейской семьи. Поэтому мы считаем, что Украина заслужила статус кандидата, и это связано с нашим моральным долгом в отношении людей в Украине", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз не поддержал заявку Украины на вступление по ускоренной процедуре: европейские страны заблокировали решение. При этом беженцы из Украины будут продолжать получать помощь в ЕС. Также ЕС поможет Украине восстановиться после войны.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы Украину пригласили в Евросоюз.

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