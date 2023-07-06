Штаты привержены политике открытых дверей НАТО.

В Соединенных Штатах Америки привержены политике открытых дверей НАТО. Решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс будет принято с согласия всех стран-членов после того, как будут проведены реформы, а Украина будет отвечать всем требованиям блока.

"Мы очень четко заявили, что мы преданы политике открытых дверей НАТО", – приводит "Укринформ" заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

В то же время Жан-Пьер напомнила, что решение о членстве в Альянсе принимается между 31 участниками блока, а также страной, претендующей на членство. "Поэтому, в этом случае, когда речь идет об Украине, мы обсуждали с нашими союзниками по НАТО и Украине, как мы можем коллективно поддержать стремление Украины к евроатлантической интеграции", – подчеркнула она.

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Пресс-секретарь Белого дома не стала вдаваться в подробности дипломатических переговоров, но вспомнила заявление президента США Джо Байдена о том, что "Украине придется провести реформы, чтобы соответствовать таким же стандартам, как и любой другой стране НАТО, прежде чем присоединиться (к Альянсу – ред.)".

"Президент США считает, что Украина может это сделать", – резюмировала Карин Жан-Пьер.

Вступление Украины в НАТО: последние новости

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выступили за ускорение вступления Украины в НАТО подобно процедуре, по которой к блоку присоединилась Финляндия. Британский министр подчеркнул, что украинские военные имеют "большой опыт в использовании стандартного оборудования НАТО, доктрины НАТО и тактики НАТО".

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил на саммите НАТО в Вильнюсе страны договорятся о таких обязательствах перед Украиной, которые не разочаруют Киев. Кроме того, он ожидает, что определенные государства приедут на саммит со своими дополнительными пакетами поддержки.

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