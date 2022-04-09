По его словам, страна готова оказывать давление на других членов ЕС в этом вопросе.

Словакия будет настаивать на статусе кандидата на вступление в Евросоюз, а затем и членства в нем для Украины.

Об этом заявил словацкий премьер Эдуард Хегер после вчерашней встречи с Владимиром Зеленским. По его словам, страна готова оказывать давление на других членов ЕС в этом вопросе.

"Мы также обсудили видение "лучшего будущего". Я благодарю Александра Дулебу (словацкий политолог, – ред.), который является главным идеологом программы, которую мы презентовали украинцам еще в ноябре. Вчера мы снова представили эту программу руководству Украины", – отметил Хегер.

Программа "лучшего будущего" – это фактически словацкая история реформ, которую страна прошла на пути к членству в Европейском Союзе.

"Они были очень вдохновлены этой историей", – добавил Хегер.

Накануне Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, таким образом став первой страной НАТО, которая поставила Украине тяжелые системы ПВО/ПРО для борьбы с российскими оккупантами.

"Украинский народ мужественно защищает свою суверенную страну и нас. Это наш долг помогать, не стоять в стороне и не пренебрегать потерей человеческих жизней во время российской агрессии", – подчеркнул тогда Хегер.

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