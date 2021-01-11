По результатам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов.

В Киеве завтра, 12 января, состоятся переговоры президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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«12 января президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Молдова Майей Санду, которая будет находиться в Украине с официальным визитом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов.

Новый президент Молдовы Майя Санду

Лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду победила на выборах президента Молдавии, состоявшихся в ноябре.

24 декабря в Кишиневе во Дворце Республики состоялась церемония инаугурации нового президента Молдовы.

По словам Санду, свой первый зарубежный визит на посту главы государства она запланировала осуществить в Украине в январе 2021 года.

Управление государственной охраны Украины предупредило, что в Киеве 12 января возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в связи с визитом президента Молдовы.

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Автор: Константин Гончаров