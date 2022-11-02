По мнению оппозиционера, ликвидировать Путина может Федеральная служба охраны.

Российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков считает, что сейчас путинский режим на том же этапе, на котором гитлеровский режим был в 1943 году.

"Всё, что творится вокруг Путина, очень похоже на Третий Рейх, 43-й год. В период, когда уже было понятно, что все идет совершенно не по плану, что все пошло наперекосяк, что сил уже не хватит. Вот примерно так, мы находимся где-то во временной фазе 43-го года, если применить кальку Второй мировой войны", - сказал Гудков в интервью УНИАН.

Политик добавил, что нынешняя война в историческом масштабе не уступает по значимости Второй мировой, ведь демократии должны дать отпор диктатурам.

"Путинизм кончится вместе с Путиным. И остальная часть путинизма будет оговаривать условия сдачи власти и уход, бегство, я не знаю. Или будет еще хуже – силовым образом снизу этот режим свергнут вместе со всей этой камарильей, которая сейчас сидит и надеется на чудо. Как и окружение Гитлера, которое вместе с Гитлером надеялись в конце 44 года на чудо. Но они надеялись-надеялись, а потом один за другим начали травиться, вешаться, стреляться", - говорит Гудков.

По мнению оппозиционера, ликвидировать Путина может Федеральная служба охраны.

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