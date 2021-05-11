Процедуру вручения подозрения перенесли на 11 мая.

Служба безопасности Украины планировала вручение подозрения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку еще 9 мая, однако была вынуждена перенести эту процедуру.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"9-го он вернулся в Украину на самолете, несколько раз он менял дату вылета. После прилета его машину по дороге из аэропорта остановить не удалось. Затем он пошел на митинг, и следователи решили не создавать "картинку". Поскольку 10 мая не работали суды, весь процесс начался 11 мая", - пишет издание.

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Также отмечается, что по состоянию на 17:30 сегодня правоохранители не владели информацией о местонахождении нардепа от ОПЗЖ. По словам собеседников издания, легально уехать с Украины он не мог, поэтому "или он здесь, или кто-то ему "помог" выехать".

Что касается коллеги Медведчука - Тараса Козака, то он, по данным источников, давно покинул территорию Украины.

Дело против Медведчука: что известно

Сегодня, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку.

Также она сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры по установлению его места пребывания и вручению ходатайства о содержании под стражей.

Как сообщил источник УНИАН, правоохранители проводили обыски в помещениях Медведчука по двум адресам в Киеве и в офисе ОПЗЖ на улице Большая Васильковская.

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Автор: Юрий Годован