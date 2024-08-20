По словам парламентария, есть определенные предохранители, которые позволяют защитить наших военных.

Украина планирует в ближайшее время ратифицировать Римский статут, на базе которого работает Международный уголовный суд в Гааге. Однако это будет иметь минимальное влияние на украинских военных, которые сейчас защищают украинское государство. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

На вопрос, когда в Украине могут ратифицировать Римский статут, он отметил: "Мы надеемся, что это будет уже завтра".

Мережко рассказал, что сегодня состоялось специальное заседание Комитета, на котором было принято решение рекомендовать парламенту ратифицировать Римский статут.

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"Это вопрос, который имеет очень долгую историю. По сути, почти четверть века. Начиная с 2000-го года, когда Украина подписала Римский статут, мы обсуждаем этот вопрос. И на мой взгляд, были высказаны практически все аргументы", - сказал депутат.

Он отметил, что существует "миф о том, что это может негативным образом повлиять на наших военных". "И когда по сотому кругу пытаешься объяснить, в том числе, коллегам, что этого, таких рисков - они имеют, скажем так, минимальный характер, и убедить - это невозможно. Видимо потому, что политики считают, что они знают лучше, чем кто-либо любой вопрос, в том числе, и этот", - отметил Мережко.

По его словам, на заседании Комитета были выступления, в частности министра юстиции и представителя Офиса генерального прокурора, которые "ответили исчерпывающим основательным образом на все вопросы и мифы, и стереотипы, связанные с Римским статутом".

"Главное - то, что есть определенные предохранители, которые позволяют защитить наших военных. Но мы должны исходить из понимания того, что международное правосудие направлено на борьбу с нарушениями, в том числе, законов и обычаев войны", - сказал парламентарий.

Мережко добавил, что Международный уголовный суд базируется в своей деятельности на принципах комплементарности. "То есть речь идет о вспомогательном характере. То есть он рассматривает дело тогда, когда национальная система правосудия, правоохранительные органы, национальные суды не срабатывают... А если государство или не способно, иначе говоря, или не хочет, или не может рассматривать нарушения международного гуманитарного права, предусмотренные Римским статутом, только тогда Международный уголовный суд занимается этим делом", - пояснил он.

Депутат отметил, что Украина старается максимально жестко придерживаться норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций. "И наша система правосудия функционирует эффективно. То есть у нас есть и желание, и возможности рассматривать любые нарушения, связанные с нормами международного гуманитарного права. То есть это не угрожает", - сказал Мережко.

По его словам, в законопроекте есть "дополнительный предохранитель". "Речь идет о заявлении к статье 124-й Римского статута, в которой предусмотрен, по сути, мораторий на юрисдикцию этого суда по отношению к гражданам Украины на семь лет. И, кстати, всегда существует возможность выйти из любого международного договора, если он не устраивает. Но для нашего имиджа и политической поддержки, и ускорения процессов правосудия важно быть полноправным участником Международного уголовного суда", - подчеркнул парламентарий.

Украина может присоединиться к Римскому статуту

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Предполагается, что Украина ратифицирует Римский статут, но в течение семи лет после ратификации не будет признавать юрисдикцию МУС в отношении украинцев относительно совершения преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута.

Ратификация даст возможность Украине получить полноправное членство в МУС. Так, впоследствии Украина получит полноправное членство в Суде и будет участвовать в работе Ассамблеи государств - участников Римского статута.

Как пояснила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая, ратификация Римского статута - одно из требований вступления в Европейский Союз. Также такое положение есть в соглашениях по безопасности с некоторыми странами, в частности Нидерландами и Германией.

Она отметила, что участие Украины в МУС позволит увеличить эффективность работы суда по привлечению к ответственности за преступления, которые совершают российские военные.

По словам Мудрой, полноценное участие Украины в МУС упростит доступ украинцам к специальному Целевому фонду для пострадавших и повысит шансы получения компенсаций для пострадавших от российских преступлений.

Кроме того, она подчеркнула, что ратификация Римского статута не означает, что появится риск привлечения к ответственности украинских военных.

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