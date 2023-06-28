Сумская призвала верить в наших военных, которые борются за свободу.

Сегодня, 28 июня, украинцы празднуют 27-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции страны. В этот день звезды поздравили граждан и объяснили, почему этот праздник очень важен. Что о Дне Конституции говорят Саливанчук, Каменских, Ефросинина, Сумская и Кароль - читайте ниже.

Анна Саливанчук

Украинская актриса отметила, что этот день сейчас особенно важен. Ведь сегодня, когда Украина борется в войне с РФ, важно не забывать о свободе каждого украинца. По словам Саливанчук, эта дата должна не стать пустым звуком.

"Мы молодая страна с тысячелетней историей. Украина заложена в наше ДНК, и это является той силой, которая всегда будет в нас. Так пусть эта дата в календаре не станет для нас пустым звуком. Каждый гражданин с достоинством сможет сказать, что у нас действительно та страна, которую мы заслуживаем, и те законы, которые приняли сами", - написала звезда "Сватов".

Настя Каменских

Певица поздравила украинцев с праздником и отметила, что именно благодаря Конституции у нас есть право на свободу. Она символизирует независимость, волю и единство украинцев, добавила Каменских. Кроме этого певица признала, что наша победа неизбежна.

"День Конституции Украины сегодня наполнен гордостью. Ведь мы уже, несомненно, продемонстрировали миру, что Украина - это нация непоколебимой веры, силы и несокрушимости. Жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность каждого человека имеют для нас чрезвычайное значение. Поэтому ежедневно мы отстаиваем эти ценности, которые враг пытается разрушить", - написала Каменских.

Маша Ефросинина

Ведущая отметила, что сейчас украинцы испытывают невероятную гордость, ведь мы доказали свою устойчивость. Ефросинина поблагодарила защитников Украины и отметила, что именно благодаря им мы можем жить и делать вещи, которые раньше казались незначительными.

"Я низко кланяюсь тем, кто нас защищает и ценой своих жизней освобождает наши земли", - написала ведущая.

Ольга Сумская

Известная украинская актриса поздравила всех с праздником. Она отметила, что Украина - сильная и несокрушимая. Также Сумская призвала верить в наших военных, которые борются за свободу.

"С Днем Конституции! Наша родная страна, изуродованна, израненна, и все же сильная и несокрушимая, суверенная и демократичная! Верим всем сердцем в наших защитников, в наших мужественных воинов, каждый - герой на все времена! Именно в них вся правда и честь государства! Именно они борются за свободу!" - написала актриса.

Тина Кароль

Певица была немногословной. Она выложила в Stories фрагмент своего выступления, во время которого она исполняла песню "Україна - це ти". Кароль поздравила украинцев чувственным пением.

"Моє ім'я - вишиванка, я - хрестик на полотні. Моє ім'я - синє небо, я - сонях малий під ним", - говорится в песне.

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