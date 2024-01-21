Президент отметил, что колебания Запада с вооружением приводят к дополнительным смертям в Украине.

Президент Владимир Зеленский считает, что предоставленная военная и финансовая помощь западных партнеров стала решающей для того, чтобы Украина выстояла в войне, но для победы ее было недостаточно.

Об этом глава государства сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News. После этого он признался, что до сих пор не привык к политическим нюансам, из-за которых Украина в настоящее время оказалась перед угрозой сокращения помощи Запада.

"Все улыбаются, обнимают, говорят, что ты стойкий, ты такой сильный, лидер свободного мира, спасаете нашу демократию. Если бы у украинского народа не было такого президента, мы могли бы потерять пол-Европы, а потом РФ напала бы на США, и мы должны отдать вам все, что у нас есть. А потом – стоп!" – сказал президент.

Украинский президент отметил, что не хотел бы показаться неблагодарным, потому что западные партнеры очень сильно помогли Украине и без этой поддержки страна не выжила бы.

"Они очень помогли нам выстоять. И думаю, могли бы помочь нам еще больше, чтобы мы выиграли", – сказал Зеленский.

На вопрос, не кажется ли ему, что западные страны делают все только так, чтобы Украина не проиграла, а не победила, Зеленский ответил: "Это вопрос выживания, поэтому не могу переходить на эмоции, но иногда бывают моменты, когда я действительно не могу понять или не хочу понимать".

Он добавил, что колебания Запада с оказанием того или иного вида оружия лишь приводят к дополнительным смертям в Украине.

"Идет время – гибнут люди. Поэтому я воспринимаю этот временной коридор как кровавый, очень болезненный. Но не все это понимают. Я доношу это с первых дней", – подчеркнул президент.

Он отметил, что есть яркий пример с F-16, когда с момента, когда Украина об этом заговорила и до положительного сигнала прошел год, а с момента положительного сигнала до тренировок – еще полгода. "С момента тренировок до поставки – этот период еще не закончился, потому что F-16 еще не прилетели", – сказал Зеленский.

Помощь западных партнеров

Еще в октябре прошлого года Белый дом запросил у Конгресса дополнительную финансовую помощь Украине и Израилю, но запрос до сих пор не одобрен.

Утром 17 января западные СМИ писали, что Байден пригласил на встречу в Белый дом лидеров Конгресса, чтобы обсудить с ними этот запрос о финансировании помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: