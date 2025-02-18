Как подчеркнул президент, если Россия действительно хочет мира, то должна в первую очередь вернуть пленных.

Украина никогда юридически не признает частью России оккупированные украинские территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Турции 18 февраля.

"Безусловно, как бы нам ни было сложно, но Украина юридически не признает оккупированные Россией украинские территории - наш Восток, наш Крым и все другие важные для нас города и села", - подчеркнул он.

По его словам, сегодня понятно, что с оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон.

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"Россия этого хотела, но не смогла. А в Украину не верили, но она это доказала и отстояла свою независимость очень непросто, высокой ценой - жизнями своих воинов, своих людей", - сказал президент Украины.

Как он добавил. это говорит о том, что переход к дипломатии должен быть, но он должен привести к справедливому миру. И, по его мнению, мирные переговоры должны начинаться с того, чтобы вернуть домой обычных людей из плена:

"Надо вернуть тысячи людей, которые сегодня в плену. И если действительно есть добрая воля закончить эту войну, а я не верю, что Путин этого хочет, то прежде всего идет обмен пленными".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский допустил прямой обмен территориями с Россией для завершения войны.

По его словам, если президент США Дональд Трамп сможет посадить Украину и Россию за стол переговоров, то Киев может предложить Москве прямой обмен территориями, отдав захваченные земли в Курской области. При этом Зеленский отмечал, что пока не знает, какую часть оккупированных Россией территорий Украина попросит взамен.

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