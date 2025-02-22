Он отметил, что не против устранить эту первопричину, и завуалированно намекнул, что эта первопричина - РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поддержал призыв "устранить первопричины" полномасштабного вторжения россиян в Украину, отметив, что они касаются как раз России.

В сообщении в X министр отметил, что первопричинами войны является то, что российский диктатор Путин отрицает право Украины на существование и его желание уничтожить украинскую нацию. "Геноцидная цель, которую поддерживают россияне", - написал он.

"Именно поэтому Россия начала войну, совершает зверства и пытается силой изменить границы. Так что давайте устраним первопричины", - добавил он.

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Напомним, что тезис об устранении первопричин является основным в российской пропаганде. Но под этими первопричинами россияне понимают расширение НАТО и национализм в Украине.

Резолюция США по войне в Украине

США выдвигают альтернативную резолюцию ООН по войне в Украине. В частности, документ США, "призывает как можно быстрее прекратить конфликт и в дальнейшем призывает к длительному миру между Украиной и Россией". К тому же в этой резолюции РФ не называют агрессором.

Россия предложила поправку к этому пункту с такой формулировкой: "призывает как можно быстрее прекратить конфликт, в том числе путем устранения его первопричин, и далее призывает к прочному миру между Украиной и Россией".

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