Оккупантам на нашей земле не поможет отключение нашего телевидения, листовки с пропагандой или раздача рублей.

Российским оккупантам на нашей земле не поможет отключение нашего телевидения, листовки с пропагандой или раздача рублей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Оккупантам не поможет ничего, что они делают. Отключение нашего телевидения и подключение камлания московских телеведущих, листовки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые и в России скоро будут принимать за вес или на вес, а не по номиналу. Не поможет и подкуп маргиналов, которых оккупанты ищут по всем помойкам, чтобы изобразить якобы пророссийскую власть", - сказал президент.

Он подчеркнул, что ответ российским оккупантам будет лишь один - ненависть и презрение.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины. В результате российский рубль "упал на дно" из-за множественных санкций, в том числе ограничение на валюту, и разрывов торговых связей.

При этом оккупанты пытаются ввести на захваченных территориях Украины в обращение российские рубли.

Кроме того, в Мариуполе открыли штаб партии "Едина Россия" в помещении торгового центра "Метро".

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