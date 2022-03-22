Владимир Зеленский указал, что Россия через Украину пытается прорваться в Европу.

Российские войска через Украину хотят ворваться в Европу. Нынешние санкции не остановили Россию, поэтому нужно усилить давление.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Италии.

"Это война, которую Россия готовила давно. Которую один человек готовил давно. Одна! Десятки лет. Зарабатывая сумасшедшие средства на экспорте нефти и газа и направляя их на подготовку к войне. И не только против Украины. Их цель – это Европа. Решающее влияние на вашу жизнь, контроль над вашей политикой, разрушение ваших ценностей. Не только наших. Демократии, права человека, равенства, свободы... Таких же ценностей, как и у нас. Украина для российских войск – это ворота Европы. Они хотят ворваться. Но варварство не должно пройти", - говорится в сообщении.

При этом он напомнил, что Украина одна из первых пришла на помощь Италии во время пандемии COVID-19.

"Мы направили своих врачей. Итальянцы одними из первых пришли на помощь нам, когда наши люди пострадали от ужасного наводнения. Вы поддержали нас – искренне, быстро. Не прося ничего взамен. Вы помогаете нам и сейчас – мы очень ценим это", - отметил глава украинского государства.

Также он указал, что нынешние санкции не остановили Россию, поэтому призвал усилить давление.

"Вторжение не останавливается уже 27 дней. Почти месяц. Следовательно, нужно еще больше санкций, еще больше давления, чтобы Россия искала не военные резервы или наемников где-нибудь в Ливии или Сирии. Чтобы Россия искала мир. Чтобы тот самый человек искал мир", - подытожил Зеленский.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины. В связи с этим Европейский Союз ввел санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию не быть курортом для убийц из Российской Федерации. При этом он указал, что президенту РФ Владимиру Путину эта война нужна для того, чтобы иметь влияние на жизнь европейцев, контроль над европейской политикой и с целью разрушения европейских ценностей: демократии, прав человека, равенства и свободы.

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