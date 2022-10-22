Один из авторов отметил, что Александр Лукашенко помогает вести войну против Украины.

Верховной Раде предложили признать Беларусь временно оккупированной страной. Соответствующий проект постановления внесла группа народных депутатов.

Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Один из авторов документа, нардеп Алексей Гончаренко указал, что в постановлении идет речь:

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об обращении к международному сообществу, чтобы признать территорию Беларуси временно оккупированной Российской Федерацией;

лишении правительства Лукашенко международной правосубъектности;

прекращении участия Беларуси в международных организациях, как ООН, МВФ и прочие;

синхронизации санкций против РФ и Беларуси как оккупированной территории, устранить возможность обхода Россией санкций через Беларусь и использования ее как оффшорной зоны.

"Лукашенко помогает Путину убивать наших граждан, разрушать наши дома и инфраструктуру. Россия уже осуществила фактический аншлюс Беларуси, а Лукашенко только выполняет прихоти российского диктатора. Необходимо максимально давить на этот незаконный режим!" – указал политик.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины - что известно

С начала полномасштабной войны России против Украины Беларусь стала плацдармом для российской армии. Именно оттуда начиналось наступление на северные регионы нашей страны и наносятся ракетные удары по украинским городам.

В последнее время активность врага на украинско-белорусской границе возросла. При этом, в британской разведке считают, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси сейчас маловероятно. Россия вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в необходимом количестве из-за того, что ее силы уже задействованы в Украине.

Ранее журналисты проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под беларуским Гомелем и пришли к выводу, что там за последний месяц происходят активные изменения. Туда прибывают российские войска и новая техника.

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