Украина в ООН призвала Россию отказаться от логики войны на Донбассе
07:50, 27 мая 2020Политика
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В представительстве Украины в ООН напомнили, что Россия выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями.
Украина призвала РФ отказаться от логики войны на Донбассе / facebook.com/mva.gov.ua
Украина в ООН призвала Россию отказаться от насилия и логики войны на оккупированном Донбассе.
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Об этом сообщается на странице Постоянного представительства Украины в ООН в Twitter.
"Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Режим прекращения огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованным результатам саммита №4 в Париже и Минским соглашениями", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на Донбассе в результате обстрелов со стороны террористов во вторник, 26 мая, погиб украинский военнослужащий.
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