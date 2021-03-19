В частности, предлагается прокурорам и следователям предоставить право получать доступ к документам на основании собственных постановлений, без участия следственных судей.

Отдельные инициативы, которые озвучиваются во время заседаний рабочей группы Комиссии по правовой реформе, которая нарабатывает изменения в Уголовный процессуальный кодекс, фактически дублируют положения УПК советских времен.

Об этом во время заседания Совета адвокатов Украины заявила его председатель Лидия Изовитова, передают Українські Новини.

"Во время последних заседаний этой рабочей группы, куда всё же вошли наши представители... Мы увидели, что озвученные новеллы - это фактически ретроспектива. Они хотят восстановить Уголовно-процессуальный кодекс на подобии 1960 года", - рассказала она.

В частности, предлагается прокурорам и следователям предоставить право получать доступ к документам на основании собственных постановлений, без участия следственных судей.

Также предлагается предоставить прокурору и следователю право самостоятельно выбирать такие меры, как личное обязательство и личное поручительство.

"Эти и ряд других предложений свидетельствуют о попытке вернуться к УПК советских времен", - отметила Изовитова.

Она подчеркнула, что нельзя отходить от принципов судебного контроля в УПК. Поэтому таким предложениям необходимо предоставлять максимальную огласку.

Как сообщалось, Изовитова заявляла, что в 2020 году правоохранители провели более 200 обысков или задержаний адвокатов.

В 2019 было зафиксировано 3,5 тыс. случаев нарушения прав адвокатов.

Адвокаты готовы выходить на забастовки из-за систематического нарушения их прав.

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Автор: Иван Бойко