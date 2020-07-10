"Слуга народа" не против участия главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева – Корниенко

Председатель партии "Слуга народа" отметил, что участвовать в праймериз могут и другие желающие.

Президентская партия «Слуга народа» не против участия главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко в выборах мэра Киева.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода председатель партии, первый заместитель руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко.

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По его словам, в настоящее время планируется, что в праймериз (передвыборах, на которых выбирается один кандидат от партии) примут участие четверо кандидатов от «Слуги народа»: Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура, Ирина Верещук.

«Если Виктор захочет поучаствовать – почему нет. Мы же не будем ограничивать», – сказал Корниенко.

Отвечая на вопрос, открыта ли «Слуга народа» к тому, что Ляшко захочет принять участие в выборах, председатель партии ответил: «Абсолютно». Корниенко добавил, что участвовать в праймериз могут и другие желающие.

На своей последней пресс-конференции президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, за кого он будет голосовать на выборах мэра столицы, сказал: «Буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа».

При этом глава государства добавил, что в праймериз будут участвовать не только представители «Слуги народа», но и «независимые люди». «Кто будет лучше, того я и поддержу», – подытожил президент.

Сам Виктор Ляшко свои мэрские перспективы комментирует осторожно. В конце мая он избегал прямого ответа на вопрос об участии в местных выборах и ограничился общими фразами, мол это – «интересное предложение». На уточнение, был ли у него разговор с руководством фракции «Слуга народа», Ляшко ответил: «Думаю, что если будет официальная позиция «Слуги народа» мне, то это не будет скрываться».

Местные выборы в Украине должны состояться осенью этого года. Накануне в Верховную Раду внесли проект постановления о дате проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

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