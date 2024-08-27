Молдова получила запрос на задержание украинского народного депутата Артема Дмитрука, когда он находился на ее территории, однако правоохранители не имели законных оснований для этого.
Об этом пишет журналист-расследователь Украинской правды Михаил Ткач, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах страны. 24 августа депутат пешком пересек границу через пункт пропуска "Паланка" и поехал в полицейский участок в городе Штефан-Воде.
По данным Ткача, нардеп мог получить временное убежище в Молдове. Полиция расследует это, поскольку в таком случае он не должен был бы покидать страну в тот же день. После этого Дмитрук отправился в аэропорт "Кишинев".
К тому времени правоохранители уже получили от Украины запрос с просьбой задержать нардепа, однако они этого не сделали, поскольку не имели решения суда или подозрения. Основания для задержания предоставили уже на следующий день. Из Рима Дмитрук мог отправиться в Лондон или Стамбул.
Выезд Дмитрука из страны
Напомним, ранее "Главред" писал, что народного депутата видели в Молдове. 25 августа Генпрокуратура сообщила об объявлении подозрения Дмитруку, впоследствии Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.
Вчера Дмитрук заявил, что его мать, жену и двоих детей пытались похитить из отеля в Европе, а затем - в аэропорту.