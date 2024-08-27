По данным УП, он может находиться в Лондоне или Стамбуле.

Молдова получила запрос на задержание украинского народного депутата Артема Дмитрука, когда он находился на ее территории, однако правоохранители не имели законных оснований для этого.

Об этом пишет журналист-расследователь Украинской правды Михаил Ткач, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах страны. 24 августа депутат пешком пересек границу через пункт пропуска "Паланка" и поехал в полицейский участок в городе Штефан-Воде.

По данным Ткача, нардеп мог получить временное убежище в Молдове. Полиция расследует это, поскольку в таком случае он не должен был бы покидать страну в тот же день. После этого Дмитрук отправился в аэропорт "Кишинев".

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К тому времени правоохранители уже получили от Украины запрос с просьбой задержать нардепа, однако они этого не сделали, поскольку не имели решения суда или подозрения. Основания для задержания предоставили уже на следующий день. Из Рима Дмитрук мог отправиться в Лондон или Стамбул.

Выезд Дмитрука из страны

Напомним, ранее "Главред" писал, что народного депутата видели в Молдове. 25 августа Генпрокуратура сообщила об объявлении подозрения Дмитруку, впоследствии Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.

Вчера Дмитрук заявил, что его мать, жену и двоих детей пытались похитить из отеля в Европе, а затем - в аэропорту.

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