Верховный суд Украины принял решение об отмене постановления Верховной Рады о недоверии Валерию Пацкану и увольнение его с должности главы Счетной палаты. Об этом Валерий Пацкан сообщил в Facebook и опубликовал копию решения суда.

"Верховный суд подтвердил незаконность выражения Верховной Радой Украины недоверия и увольнения меня с должности главы Счетной палаты. В частности, Верховный Суд признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады Украины от 10 апреля 2023 г. "О выражении недоверия Пацкану В.В." Это очередное решение суда на пути восстановления справедливости по заказному делу против меня", - написал Валерий Пацкан.

Он отметил, что раньше Апелляционная палата ВАКС закрыла дело против него.

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"Раньше Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала меня невиновным и закрыла политическое дело против меня: в связи с отсутствием в моих действиях состава уголовного правонарушения", - подчеркнул Пацкан.

Валерий Пацкан считает, что дела против него заказали те, кого Счетная палата должна была проверять на предмет злоупотреблений.

"То есть нардепы, которые давили на кнопку за мою отставку, выполняли этот заказ. Заказчики – действующие лица, которых мы должны были проверить на предмет злоупотребления и неэффективного использования бюджетных средств", – заявил Валерий Пацкан.

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