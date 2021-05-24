Это постановление ВС принял как суд первой инстанции, в случае подачи апелляции дело будет пересматривать Большая палата ВС как суд апелляционной инстанции, и это решение будет окончательным.

Верховный суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии об установлении результатов выборов в 87-м округе и признание кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка избранным депутатом.

Как сообщает гражданская сеть ОПОРА, соответствующее решение суд принял вчера, 23 мая.

Кроме того, указанным постановлением суд отменил пункты постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней выявлено меньше голосов за кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Суд обязал ЦИК совершить действия по установлению результатов выборов народного депутата в округе с учетом выводов, предоставленных судом в решении, принятом по результатам рассмотрения этого дела.

Это постановление ВС принял как суд первой инстанции.

В случае подачи апелляции дело будет пересматривать Большая палата ВС как суд апелляционной инстанции, и это решение будет окончательным.

По мнению ОПОРЫ, демократическим способом решения проблемы могло бы стать политико-правовое решение о проведении повторных выборов.

"Все остальные варианты не позволяют убедительно определить действительное волеизъявление граждан и не обеспечивают надлежащее общественное доверие к результатам голосования", - считают в ОПОРЕ.

Выборы в 87-м округе: хронология событий

28 марта состоялись парламентские выборы в 87-м округе на Ивано-Франковщине.

23 апреля ЦИК подтвердила победу Вирастюка, который набрал 15 тыс. 536 голосов.

В то же время его конкурент - Шевченко получил 15 тыс. 114 голосов.

1 мая Большая палата ВС отменила протокол ЦИК, которым Вирастюк признан избранным народным депутатом.

Решение было принято по апелляционной жалобе Шевченко.

5 мая, учитывая такое решение суда, ЦИК установила отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины.

19 мая ЦИК во второй раз установила результаты выборов в 87-м округе. Результаты были установлены без учета данных голосования на 6 избирательных участках, голосование на которых ЦИК признала недействительным.

Победителем стал кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

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Автор: Олег Давыгора