Результаты выборов установили без учета данных голосования на шести проблемных избирательных участках.

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов в 87-м округе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление члены ЦИК приняли сегодня на заседании.

Согласно данным нового протокола, победителем выборов в этом округе стал кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, который набрал 14 тыс. 711 голосов.

В то же время его конкуренты, кандидаты от партии "За будущее" Александр Шевченко и от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, получили поддержку в 13 тыс. 942 и 13 тыс. 463 голоса соответственно.

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Результаты установлены без учета данных голосования на 6 избирательных участках, голосование на которых ЦИК признала недействительным. Речь идет об участках №№ 260019, 260025, 260028, 260536, 261029, 260030.

Таким образом, избранным народным депутатом в этом округе стал Вирастюк.

Соответствующий протокол подписали 14 присутствующих на заседании членов ЦИК, трое из которых - с отдельным мнением.

Выборы в 87-м округе: предыстория

28 марта состоялись парламентские выборы в 87-м округе в Ивано-Франковской области.

23 апреля ЦИК подтвердила победу кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка, который набрал 15 тыс. 536 голосов.

1 мая Большая палата ВС отменила протокол ЦИК, которым Вирастюк был признан избранным народным депутатом. Решение было принято по апелляционной жалобе Шевченко.

5 мая, учитывая решение суда, ЦИК установила отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины.

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Автор: Антонина Доломанжи