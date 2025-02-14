Депутаты не очень и рвались работать, потому что сессионный зал был полупустой.

Фракция "Европейская солидарность" сегодня снова заблокировала работу Верховной Рады Украины, протестуя против решения Совета национальной безопасности и обороны, которым введены санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко.

Как сообщает корреспондент УНИАН, фракция считает это решение незаконным и уже второй день блокирует работу парламента Украины.

Сегодня в ВР должен был быть Час вопросов к правительству, на который пришел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и члены Кабмина. Но заседание не состоялось из-за блокирования.

"Мы видим продолжение клоунады и антигосударственности. Это мне очень напоминает 1919 год", - сказал Стефанчук. Он призвал нардепов снять блокировку.

"Первый раз в жизни вижу, что парламентарии так противятся парламентскому контролю. Дать возможность правительству выступить. Осуществите парламентский контроль", - сказал председатель ВР Руслан Стефанчук, обращаясь к народным депутатам фракции "ЕС".

В ответ народный депутат из фракции "ЕС" София Федина заявила, что "правительство голосовало за незаконное решение СНБО". "Позор СНБО", - отметила она.

Стефанчук заявил, что фракция "ЕС" блокирует парламентскую деятельность. "Все актеры здесь, все актеры за мной и у меня нет другого выбора, поэтому объявляю перерыв", - подчеркнул председатель ВР, поскольку депутаты из фракции "ЕС" собрались в президиуме и ложе правительства. Перерыв продлится до следующего заседания.

При этом сессионный зал на тот момент был почти пустой, было не более 100 нардепов.

Санкции против Порошенко - что известно

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко.

Вчера, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 5 олигархов. Документ обнародовал Офис главы государства.

Так, согласно указу, санкции введены против Петра Порошенко, Константина Жеваго, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука. Ограничительные меры предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение торговых операций и тому подобное.

Согласно документу, санкции, предусматривающие лишение государственных наград и блокирование активов введены бессрочно.

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