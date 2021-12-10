Генпрокурор обсудила вопросы противодействия коррупции и реформы уголовной юстиции.

Во время рабочей командировки в Соединенные Штаты Америки Генпрокурор Ирина Венедиктова провела встречу с заместителем секретаря Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительными органами Государственного департамента США Тоддом Д. Робинсоном.

Бюро занимается решением проблем, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, борьбой с транснациональной преступностью и коррупцией и укреплением институтов уголовной юстиции по всему миру.

Как сообщает официальный сайт Офиса генерального прокурора, Венедиктова рассказала о результатах реформы прокуратуры и дальнейших планах трансформации институции. В частности, она отметила, что после кадровой аттестации прокуроров всех уровней продолжается процесс оптимизации рабочих процессов и масштабная диджитализация прокуратуры.

Читайте такжеБорьба с коррупцией в Украине: Венедиктова сообщила, скольких депутатов привлекли к ответственностиВенедиктова рассказала, что завершается конкурс по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Новым импульсом для всей правоохранительной системы государства в этой сфере стал недавно проведённый Офисом Генпрокурора Международный антикоррупционный форум.

Стороны согласились, что объединение усилий по противодействию коррупции и продвижению реформ в сфере уголовной юстиции, включая развитие специализации прокуроров, поможет в укреплении безопасности и справедливости в обеих странах.

Автор: Григорий Бондарь