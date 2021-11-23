Его заверили, что прямое вмешательство России на территорию Украины "очень дорого будет им стоить".

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что Великобритания и Соединенные Штаты Америки заверили его в готовности при необходимости предпринимать "решительные шаги" в ответ на действия России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", к которому присоединился по видеосвязи.

Во время эфира Резников отметил, что прводил встречи с коллегами из Великобритании и США - Беном Волесом и Ллойдом Остином.

Отвечая на вопрос, услышал ли он от британских и американских коллег во время встреч о готовности к решительным шагам, в случае необходимости, для изменения расчетов Кремля, Резников отметил: "Я услышал. У нас были очень откровенные долгие разговоры... Мы действительно говорили о том, что обеспокоенность, беспокойство выражать уже времени нет. Как я уже говорил, Кремль имеет толстые и высокие стены и он не слышит о беспокойстве. Он только будет воспринимать активные действия. Поэтому меня заверили в безусловной поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ. И меня заверили, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран Альянса и Европейского Союза о готовности принимать очень решительные шаги, причем, на опережение", - подчеркнул министров.

Читайте такжеВо время нового разговора Байден и Путин обсудят Украину - ЛавровОн добавил, что это будет касаться, и политических, и экономических шагов, и определенной помощи Украине.

"Я имел возможность общаться не только с министром обороны Соединенных Штатов, но и с представителями Госдепартамента, с представителями Совета национальной безопасности и обороны, с сенатором, представителями Конгресса. И всюду звучит одинаковая фраза: "Мы посылаем очень серьезные сигналы, что, не дай бог, прямое вмешательство на территорию Украины и агрессия со стороны Российской Федерации, - очень дорого будет им стоить". Во всех измерениях понимание слова "дорого", - подытожил Резников.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжение в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Таня Поляковская