По словам Ермака, важно сейчас не дать россиянам затянуть Украину с войной в зиму.

В офисе президента говорят о предстоящем переломе в ходе войны, который ожидают к зиме.

Об этом написал в Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", - пообещал Ермак.

Он отметил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским чуть ли не ежедневно говорят "о HIMARS, гаубицах M777, системах ПВО, а еще об антироссийских санкциях. Его интересует эффективность оружия, чтобы делать максимум для увеличения поставок".

Ермак убеждает, что есть постоянная коммуникация с военным командованием и понимание того, что нужно армии для победы на тех или иных участках фронта.

"Мы говорим об успешном использовании на фронте нашей "Ольхи". Там есть много замечательных новостей", - отмечает он.

Ермак добавил, что с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном обсуждают, как ускорить поставки тяжелого вооружения. "Буду скоро снова говорить с ним о новом пакете военной помощи США. Ждем еще 4 HIMARS и не только. Важно сейчас не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму",- подчеркнул Ермак.

При этом он подчеркнул, что президент Украины настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы освободить территории как можно скорее.

Как сообщал УНИАН, ранее Остин заявил, что США передадут Украине еще 4 ракетные артиллерийские системы HIMARS.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина нуждается не менее 100 ракетных артиллерийских систем HIMARS и M270 для эффективной контратаки и перелома в войне.

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