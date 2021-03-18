В начале марта Рабинович опубликовал карту без Крыма и с непризнанными "республиками" боевиков.

Правоохранители открыли дело против одного из лидеров от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича по обращению депутата от "Голоса" Соломии Бобровской.

Об этом она сообщила в Facebook.

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В Офисе генпрокурора уточнили, что производство открыто по статье о посягательстве на территориальную целостность.

"12 марта генпрокурором по указанному заявлению внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения о факте совершения уголовного преступления, предусмотренные частью 2 статьи 110 УК", – говорится в ответе на запрос.

Что предшествовало

В начале марта Рабинович опубликовал в соцсети карту без Крыма и с непризнанными "республиками" пророссийских боевиков.

Депутат довольно жестко поделил страну на тех, кто разговаривает на украинском, русском и суржике (якобы«российско-украинском говоре»).

На следующий же день на публикацию отреагировала Служба безопасности. В ведомстве анонсировали проверку информации.

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Автор: Яна Ставская