Здание находится под усиленной охраной, на улице собрались сторонники экс-президента.

В столичном аэропорту "Жуляны", куда в ближайшее время рейсом из Варшавы прилетит нардеп, пятый президент Петр Порошенко, собрались его сторонники. Охрану аэропорта значительно усилили.

Территорию аэропорта с раннего утра взяли под усиленную охрану - там можно увидеть сотрудников полиции и Нацгвардии.

Перед зданием терминала собрались сотни сторонников экс-президента, там установлен экран, перед ними выступают различные спикеры.

Несмотря на снежную погоду, люди продолжают прибывать.

Самолет, на борту которого находится Порошенко и его соратники, должен приземлиться в "Жулянах" в 9:10. Перед вылетом в аэропорту Варшавы экс-президент пообщался с журналистами, в том числе с российскими.

Подозрение Порошенко в госизмене

В конце 2021 года стало известно, что Петру Порошенко отправили по почте подозрение в государственной измене. Сам Порошенко сейчас находится за границей.

Тогда же пятый президент записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину в январе. В ролике Порошенко рассказал, что находился в Варшаве, где запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, и намерен вернуться в Украину "по собственному графику".

Ранее в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле про преступную схему поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко. Имущество, на которое суд решил наложить арест, включает квартиры в Виннице и Киеве, имение в Козине, земельные участки, а также акции частных компаний. Известно, что свои самые ценные бизнес-активы, в том числе и кондитерскую корпорацию Roshen, экс-президент заблаговременно переписал на старшего сына.

Адвокаты Порошенко недавно заявили, что Офис генпрокурора и суд скрывают от общественности существование постановления о задержании их подзащитного для его доставки в суд.